La Pizz’a Manetta aggancia i Kaproni 

Ultima di andata con sorprese nell’Over Libertas Caam. I Kaproni pur sconfitti restano al comando ma in condominio con la Pizz’a Manetta. La prima giornata di ritorno dei Master ha confermato la leadership dell’Is Cortes, mentre negli Ultra il ritorno al successo della Fly Divani consente ai monserratini di consolidare il primo posto.

Agguantati

La seconda sconfitta consecutiva (la terza stagionale) costa l’aggancio in vetta ai Kaproni, sconfitti dall’Aek Kasteddu nell’anticipo di venerdì: Visco e Costarella hanno siglato il prestigioso successo dei gialloneri, mentre non è bastato il solito gol di Vio per evitare il ko alla capolista, raggiunta in testa dalla Pizz’a Manetta Capoterra. Una rete di Cardia infatti basta alla squadra di Gianluca Carta per vincere lo scontro diretto col Cagliari 2007, per conquistare il primato pur condiviso. Cade ancora l’Arcade Ret. Vintage. Il ko (2-1) interno contro la Futura 2000 Villasor, fa scivolare la squadra di Barracca Manna al quarto posto e lancia i rossoblù al sesto, con 29 punti, grazie a Desogus e Saiu. Scavalcati gli Amatori Capoterra, che invece non vanno oltre lo 0-0 con la Jupiter Betwin, superata dal New Bar Mexico, che dopo tre sconfitte di fila, torna al successo per 3-1 sulla Crescenzi Sport (sempre alla ricerca del primo punto stagionale) per le reti di Tuveri, Parenti e Farci. In una giornata senza pareggi, vince anche la Toti Lounge Bar su Gli Incisivi. Il 3-1 vale l’aggancio in classifica a quota 12. Da registrare anche il colpaccio dei Mappet (1-0), vittoriosi a La Salle contro la Thermomax. Oltre al posticipo in programma martedì 14 gennaio tra Cooper Band e Medilav, è stata rinviata Vision Ottica Genneruxi-Real Cocciula.

Is Cortes regina

L’Is Cortes resta la regina dei Master. Dopo il 3-2 sugli Amatori Capoterra nel posticipo di lunedì scorso, i cagliaritani mantengono la vetta e aprono il nuovo anno con una vittoria per 2-1 (gol di Flumini e Manca) sull’Orrolese. Con lo stesso risultato la vicecapolista Parafarmacia San Benedetto regola il Maracalagonis (sempre ultimo) e mantiene invariato il distacco di due punti dal primo posto. La seconda posizione è tuttavia condivisa con gli Amatori Kalagonis, che grazie a Mascia, Etzi e Aledda, piegano per 3-2 il Deximu (a segno con Pirosu e Vincis), sopravanzato anche da La Bottega del Sughero, vittoriosa per 2-1 sull’Atletico Uta. Scivola al sesto posto invece la Parafarmacia San Benedetto, dopo il 4-1 incassato dai 4 Mori Samassi, che invece accorciano a tre punti la distanza dai cagliaritani. Esagerato il 10-1 con cui gli Amatori Capoterra hanno travolto l’Atletico Assemini. Turno di riposo invece per la Cra Regione Sardegna.

Monserratini a +5

La seconda giornata di ritorno conferma al comando degli Ultra la Monserrato Fly Divani, che torna alla vittoria dopo tre turni (una sconfitta e due pari) grazie al 4-1 sul Cagliari 2020, un successo che vale i 29 punti in classifica. L’allungo della capolista è agevolato dal pari per 2-2 del Calasetta Turisport, cui non basta la doppietta di Peloso per piegare gli Old Boys (ora quinti). I sulcitani sono a cinque punti dalla testa della graduatoria in attesa della sfida rinviata tra La Fenice e Gli Incisivi. Si rifanno sotto i Teddy Boys, grazie al 2-0 sulla Lewis Room B&B, e vince pure la Libertas Barumini (2-1) sulla CGM Infissi, raggiunta a quota sedici dagli Old Boys. Per i giallorossi è la seconda vittoria stagionale, dopo la prima, lontana nove giornate fa. Ha riposato il Brancaleone.

RIPRODUZIONE RISERVATA