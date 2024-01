«La pizza all’ananas? Chiedo scusa» 

C’è un po' del Paese d’ombre nei Paesi Bassi. Nella città di Leeuwarden, capoluogo della provincia della Frisia nel nord dell’Olanda, si incontra nel quartiere di Vrijheidswijk la pizzeria “Villacidro”. Sulle pareti, grandi foto del Lavatoio e Sa Spendula.Titolare del locale è il 63enne villacidrese Gianni Sulcis. Ha iniziato questa avventura imprenditoriale nel Duemila e ora gestisce insieme a tre dei suoi quattro figli un’attività con sedici dipendenti, 30 posti in sala e oltre un centinaio di pizze da asporto al giorno.

Gli inizi

«Sono arrivato in Olanda nel 1978, avevo 18 anni – racconta Sulcis –. In paese lavoravo come manovale. Un giorno mio padre mi avvisò di un annuncio nel negozio di fiori e dischi in via Parrocchia: il fratello della proprietaria cercava personale per la sua pizzeria in Olanda. Non ci ho pensato due volte e sono partito. Nella pizzeria “Antonio” ho imparato ad amare questo mestiere. Ho lavorato lì per 22 anni, fino a quando signor Antonio è andato in pensione cedendo l’attività». Gianni Sulcis aveva un sogno nel cassetto: «Aprire una pizzeria tutta mia e darle il nome del mio amato paese: Villacidro», conferma.«Posso dirmi orgoglioso di quello che è diventata oggi – continua –. Abbiamo un menù con ben 160 pizze per tutti i gusti: agli olandesi piacciono belle cariche, fra le più gettonate c’è la Campidanese con pomodoro, mozzarella, manzo, ciliegini, rucola e grana. Prepariamo anche altri piatti italiani. Siamo partiti facendo le consegne a domicilio con i motorini, ora abbiamo quattro auto e migliaia di clienti fidelizzati».

In famiglia

Ad aiutare Gianni in cucina ci sono tre dei suoi quattro figli: Federico (44 anni), Angelo (38), Luca (23) e sua nipote Sandy (35), figlia di un fratello. «Mia figlia Marcella fa un altro lavoro. I primi tempi non è stato semplice, soprattutto imparare la lingua, ma ero giovane e per le olandesi un italiano era come una calamita. Mi traducevano le frasi. Alla fine mi sono innamorato di una donna sarda che ho conosciuto qui: mia moglie, Silvia Pisano, è originaria di Iglesias», racconta divertito. Accanto al mare del Nord, la famiglia Sulcis ha trovato la sua dimensione. «Leeuwarden è una città di 110mila abitanti, molto tranquilla rispetto ad altre metropoli come Rotterdam. Viviamo in una casa di proprietà, in un quartiere di stranieri: andiamo d’accordo con tutti, vengono spesso a mangiare da noi. Chi non può mangiare la carne di maiale mangia il pollo: da noi funziona così. Tutti si sentono a casa, è per questo che chi viene una volta poi ci torna».

La ricetta

Quando la nostalgia si fa sentire, Gianni chiama gli amici di vecchia data che abitano in paese. «Anche in pizzeria mi piace sentire i profumi della mia terra: l’olio evo arriva dal frantoio del mio amico Francesco Cabriolu, da poco ho fatto arrivare del formaggio da Carbonia».

Sul finale svela la ricetta della pizza “Villacidro”. Ha una titubanza su un ingrediente, lo dice sottovoce: «Ananas. Agli olandesi piace, mi scuso con i villacidresi».

