«La più nazista», Segre sotto attacco 

Ancora attacchi alla senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoah. Dopo la sua partecipazione alla festa della Liberazione a Pesaro, città dove trascorre le vacanze e dove conobbe il marito Alfredo Belli Paci, l’europarlamentare Pd Matteo Ricci ha postato una foto con la senatrice 94enne a Pesaro, dove Segre - che lì conobbe il marito Alfredo Belli Paci e abitualmente trascorre le vacanze - ha celebrato il 25 Aprile.

Tra i commenti anche parole frasi di sapore nazista come “Il lavoro rende liberi ma questa è rimasta schiava di Netanyahu”, insulti grossolani (“Stanno facendo la raccolta differenziata”, “Invece di invitare lei potevate invitare chi racconta le sue disavventure senza rubarci lo stipendio da senatrice a vita”) e definizioni insopportabili (“La più nazista di tutte”). Già in passato la senatrice, da anni sotto scorta, ha presentato denunce e la Procura di Milano ha chiuso le indagini su 12 persone, accusate di minacce e diffamazione aggravate da motivi di odio razziale (per altre 17, fra cui chef Rubio, ha chiesto l’archiviazione a cui il legale si è opposto, presentando una tabella e 246 account social con gli insulti e le minacce che contengono).

Identificata e insultata

Intanto cresce il caso di Lorenza Roiati, la fornaia di Ascoli identificata prima dalla polizia e poi dai vigili per aver esposto sul suo palazzo e sua la sua panetteria uno striscione antifascista come fa ogni 25 Aprile. Se la sua protesta sui social ha fatto scattare una valanga di solidarietà, qualcuno sabato notte ha affisso due striscioni disgustosi. In uno un macabro riferimento “ai forni”, l’altro recita: “Da quel forno un tale fetore che diventa simpatico anche il questore”. A Roiati la solidarietà «personale e del Partito democratico» di Elly Schlein, che scrive: «Quegli striscioni intimidatori e fascisti non sono solo un insulto a lei, ma a tutte e tutti coloro che si riconoscono nei principi antifascisti della nostra Costituzione, nata dalla Resistenza». E la leader dem chiede che «con la stessa meticolosità con cui nella giornata del 25 aprile sono state chieste le generalità di Lorenza per ben due volte, si accertino i responsabili di questi insulti fascisti inaccettabili». Anche il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, FdI, condannato in un video i «vergognosi striscioni apparsi questa notte in città», ma puntualizza chiarito che «le vittime sono gli agenti di polizia che hanno subìto una violenta aggressione social solo per aver fatto il proprio lavoro». E la senatrice di Avs Ilaria Cucchi annuncia che oggi andrà dal sindaco Fioravanti con l’imprenditrice.

Il colore “divisivo”

Da Roma intanto arriva la denuncia di Giovanni Barbera di Rifondazione Comunista: al cimitero acattolico, alla commemorazione dell’anniversario della morte di Gramsci, «è stato impedito l’ingresso delle nostre bandiere rosse, che da sempre, nel rispetto della memoria storica, hanno accompagnato il ricordo di Gramsci. Ancor più grave, è stato vietato perfino l’uso di un semplice drappo rosso, senza scritte né simboli. La direttrice del Cimitero, presente all’iniziativa, si è spinta ad affermare che il colore rosso sarebbe “divisivo”, rivelando così una visione faziosa e inaccettabile della storia».

