La pittura inedita di Fo a dieci anni dalla morte 

La pittura prima della scrittura, dell'invenzione delle storie, della messa in scena. Dario Fo pittore, finora poco approfondito e conosciuto, si scopre attraverso un percorso inedito nel centenario della nascita, il 24 marzo 1926 e a dieci anni dalla morte, il 13 ottobre 2016. Oltre trecentocinquanta opere, tesori perlopiù inediti tra bozzetti, dipinti, schizzi, bozze di manifesti e locandine sono stati selezionati e raccolti da Mattea Fo, Stefano Bertea e Guido Harari nel libro illustrato 'Dario Fo. Disegno prima di scrivere', con la prefazione di Salvatore Settis. Il volume esce oggi per Rizzoli Lizard, nell’anniversario della scomparsa di un protagonista del teatro e della cultura del Novecento. Sarà presentato nelle stesse ore alla Libreria Galleria Rizzoli a Milano e il 18 ottobre a Perugia per Umbria Libri. «Un giorno – ricordava lui – durante un’intervista dove mi si chiedeva come mai siano in pochi a sapere che io fossi anche un pittore oltre che uomo di teatro, io risposi: “Non mi spiego come sia nato questo equivoco. In verità il mio vero mestiere è proprio quello del pittore”».

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