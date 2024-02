«La pistola di Pozzolo era ancora calda» 

«Ho appoggiato sopra la mano e ho sentito un forte calore. Ho capito che era partito un colpo». Sono parole che lasciano pochi dubbi, pronunciate da Pablito Morello, caposcorta del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, a proposito di quanto accaduto alla festa di Capodanno nel Biellese. Un colpo partito dalla pistola del deputato Emanuele Pozzolo aveva ferito a una gamba proprio il genero di Morello, Luca Carta, 31 anni, e il caposcorta se n'era accorto negli stessi istanti in cui ripeteva a Pozzolo di mettere via l'arma. Le dichiarazioni di Morello, agente della penitenziaria, sono a verbale. Secondo la versione del caposcorta sarebbe stato dunque Pozzolo a estrarre la pistola dalla tasca per mostrarla. L'agente gli avrebbe consigliato anche di rimetterla in tasca, ma proprio in quell'istante era partito il colpo. Era stato allora che Morello era intervenuto, prendendo l'arma per metterla in sicurezza, sopra un armadio. La pistola, tirando le somme, era stata certamente nelle mani di Pozzolo, che ne era il proprietario, e in quelle del caposcorta. Rimane invece ignota l'identità della terza persona che l'ha toccata. Pozzolo non ha ancora risposto alle domande degli inquirenti.

