La pista di Elmas è avvolta dalla nebbia:  tre voli dirottati e ritardi 

Tre voli dirottati ad Alghero e ritardi a catena: la nebbia che ieri mattina ha avvolto Cagliari ha creato non pochi problemi in aeroporto. Il primo volo a subire ripercussioni è stato quello in arrivo da Malta alle 8,05.

Il Boeing di Ryanair aveva già iniziato la discesa verso la pista di Elmas ma poi, più o meno all’altezza del porto di via Roma, il pilota ha deciso di riprendere quota e proseguire il viaggio fino all’aeroporto Riviera del Corallo. Qui i passeggeri sono stati fatti scendere e sono stati accompagnati a Cagliari in pullman.

L’aereo, dopo una breve attesa, è invece decollato di nuovo in direzione Cagliari, dove poi ha ripreso a garantire i collegamenti previsti nel piano voli della compagnia low cost. Sempre intorno alle 8 erano attesi i voli di Ita Airways in arrivo da Roma e Milano. I piloti di entrambi gli Airbus hanno deciso di dirigersi ad Alghero dopo aver compiuto un circuito d’attesa in quota. In questi casi però i passeggeri non sono stati fatti scendere nell’aeroporto Riviera del Corallo: dopo un po’ gli aerei sono ripartiti per Cagliari, dove sono atterrati con quasi due ore di ritardo. I tre voli dirottati hanno causato ritardi a catena per tutta la mattinata.

La nebbia di ieri ha ridotto la visibilità sotto i 550 metri, superando il limite di funzionamento del sistema di atterraggio strumentale (Ils) in funzione nello scalo di Cagliari, di categoria I (quello che consente le manovre in condizioni più difficili è di categoria III).

