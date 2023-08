La pista ciclabile verso il nulla 

Tra la rotatoria del Policlinico universitario e su Pezzu Mannu, dove c’è l’ecocentro del comune, corre una strada nuova, ben asfaltata e illuminata con tre rotatorie curate. In un lato è stata tracciata una pista ciclabile che non percorre nessuno perché non porta da nessuna parte, si interrompe in più punti e in alcuni tratti è ostruita da cespugli ed erbacce. Ai lati e di fronte alcune case sparse e tanta campagna e sterrati. Sullo sfondo le auto che sfrecciano sulla statale 554

Chi ci passa, i residenti e chi si reca all’ecocentro, inevitabilmente si pone alcune domande: perché è stata fatta? Dove dovrebbe condurre? Perché è abbandonata? Come mai è tutto fermo?

La spiegazione

«Non si tratta di una pista abbandonata, ma certamente di un percorso ancora incompleto, e non per inadempienza dell’amministrazione», sottolinea il sindaco Gigi Concu, che spiega la natura del progetto: «Parliamo di una pista inaugurata a maggio del 2022, inserita nel nuovo tronco viario che attraversa Su Pezzu Mannu: un progetto dal valore complessivo di 3 milioni e 300 mila euro, di cui 2 milioni e 880mila utilizzati per i lavori di nostra competenza, che hanno interessato un chilometro complessivo, e i restanti per i trecento metri di competenza del Comune di Monserrato».

In sintesi: è un’opera nata a margine del più ampio progetto della nuova statale 554 che deve essere completata. «Noi abbiamo fatto la nostra parte, ora attendiamo che l’Anas, su delega della Regione, realizzi il ponte previsto nel più ampio progetto di messa in sicurezza della 554, che permetterà di collegare la pista ciclabile di Su Pezzu Mannu con quella di Is Corrias e il Policlinico con il Brotzu. Il tutto in attesa di completare il progetto dell’Anello sostenibile che consentirà alla Città Metropolitana di ultimare i collegamenti tra le piste del centro, il Poetto e il futuro di tutto l’hinterland».

L’anello sostenibile

Quello dell’anello sostenibile è un progetto strategico della Città Metropolitana. «L'obiettivo è quello di mettere in connessione tutte le aree di pregio che ci sono nel nostro straordinario territorio dove convivono svariati elementi: dalle industrie particolarmente invasive ma anche 300 mila abitanti e angoli di grande valore ambientale», aveva spiegato il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu presentando il progetto, lo scorso aprile. «Basti pensare che ogni anno nidificano nel nostro territorio circa ventimila fenicotteri. Siamo convinti che questo grandissimo patrimonio ambientale sia uno delle chiavi di volta che rende unica la Città Metropolitana di Cagliari. E mi piace pensare che grazie a tutto questo lavoro fatto, abbiamo la possibilità di lasciare qualcosa a chi vive il territorio tutti i giorni».

«Le linee guida tracciano una mappa non solo per i progetti già finanziati e in corso di realizzazione ma anche per le progettazioni future», aveva aggiunto il delegato alla Pianificazione Umberto Ticca. «Vogliamo che tutte le amministrazioni del territorio si sentano parte di questo grande progetto e possano avere dei punti dì riferimento per continuare a contribuire alla creazione dell’Anello Sostenibile con la realizzazione di nuove opere secondo uno spirito comune».

