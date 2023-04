La pista ciclabile totalmente invasa dalle erbacce 

Da pista a giungla ciclo-pedonale il passo è breve: l’erba che costeggia il tracciato e nel giro di qualche mese le erbacce hanno preso il sopravvento, rendendo quasi impossibile il transito di corridori e ciclisti.

Questo sta avvenendo nella pista che, ripercorrendo il percorso della vecchia linea ferroviaria, collega Carbonia con Sant'Antioco, con alcune deviazioni all’interno del Sulcis. In quella che dovrebbe essere un biglietto da visita del territorio sulcitano, da offrire a turisti e appassionati, le sterpaglie invadono la pista, trasformandola in una sorta di sottobosco urbanizzato che, con l’arrivo del caldo, rischia di diventare habitat naturale di zecche e zanzare. Massimo Nocco, frequentatore abituale e podista amatoriale afferma: «È allucinate constatare come l’erba piano piano stia avanzando, in particolare nel tratto che costeggia Medau su Rei, rendendo quasi impossibile il nostro passaggio». Mario Mossa, amministratore straordinario della Provincia del sud Sardegna, promette: «Entro maggio, grazie a un bando che interessa strade e piste ciclabili, interverremo per pulire e mettere in sicurezza le aree di nostra competenza». Gianluca Arru, consigliere comunale del gruppo “Carbonia Avanti” controbatte: «Non è possibile aspettare così tanto. Lo sfalcio andrebbe fatto prima e ripetuto più volte nel corso dell’anno».

RIPRODUZIONE RISERVATA