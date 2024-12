La pista ciclabile occupata dalle auto 

Il cartello blu con la bicicletta bianca al centro è ben visibile, a indicare chiaramente la presenza della ciclabile.

E di ciclisti, in via dell’Argine, ne circolano parecchi. Il problema, per loro, è che quella pista è spesso impraticabile, dato che viene utilizzata come parcheggio dagli automobilisti, forse ingannati dal fatto che la striscia a terra è del tutto sbiadita.

In ogni caso, file di auto si posteggiano soprattutto all’inizio della pista, al lato della scuola di via Argentina, e nel tratto poco prima dell’Eurospin. Così, è frequente vedere scene di ciclisti, anche giovanissimi, costretti allo slalom o a deviare in strada, rischiando anche scontri con le auto che circolano. Intanto, i fruitori della pista si chiedono dove siano i controlli e perché non arrivino sanzioni.

