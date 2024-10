La pista ciclabile non è sicura, sulle due ruote in mezzo alla strada 

La pista c’è ma non la usa nessuno. Il percorso per i ciclisti in via Leonardo da Vinci, lungo la litoranea per Villasimius, nel tratto di competenza della Città metropolitana, da via Marco Polo fino a Flumini, viene snobbato da chi si muove in bici, e che invece preferisce passare nelle corsie di una strada già di per sè pericolosissima, creando disagi agli automobilisti.

La realtà, come più volte è stato sottolineato dai ciclisti, è che la pista, con pavimentazione in cemento, è piena di dossi e dislivelli e inoltre si interrompe, con tutti i pericoli che questo comporta, in prossimità degli incroci. Soltanto un tratto, nei pressi del Clipper, era stato ripristinato da Abbanoa, dopo alcuni lavori in capo al gestore idrico.E prima le cose andavano pure peggio perché a delimitare la pista sulla litoranea erano i pericolosi cordoli in cemento, eliminati dopo le proteste. C’è da dire inoltre che anche la segnaletica della pista è ormai quasi del tutto cancellata e che quindi non garantisce la sicurezza necessaria in quella che è considerata una delle strade più pericolose del territorio quartese, teatro ogni anno di incidenti, spesso mortali. Richieste di maggiore sicurezza per le piste ciclabili riguardano anche il centro. (g. da. )

