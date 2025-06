La piscina verso la riapertura 

Già oggi dovrebbeoro arrivare la firma e il via libera che dà forma a una proposta concreta per salvare l’estate dei nuoresi e offrire un’alternativa accessibile al mare: a lanciarla è Roberto Deiana, dell’Hac Nuoro, che ha formalmente chiesto al Comune l’assegnazione in via provvisoria la piscina di Farcana, rimasta chiusa l’estate scorsa e a rischio anche quest’anno. La proposta, tutta a carico dell’associazione che ha lanciato la proposta, punta su una gestione temporanea, coinvolgendo più associazioni del territorio. «Mi fa arrabbiare che la piscina resti chiusa – ha dichiarato Deiana –. Quando c’è da prendere, sono tutti presenti. Ma per la piscina, quest’anno, non è previsto alcun contributo di gestione».

Obiettivo apertura

«Aspettiamo la decisione formale del Comune» afferma Deiana, che sottolinea come l’intenzione sia quella di riaprire entro i primi giorni di luglio. «Siamo pronti a metterci subito a lavoro per riaprire entro fine giugno o al massimo i primi di luglio - prosegue - serve pulire, ripristinare gli impianti, formare le squadre. Ma ce la possiamo fare. Al 99% ci riusciremo. Voglio fare questo regalo a Nuoro».

Il tempo stringe

Come ogni anno si arriva in estate che ancora non è stata formalizzata una gestione. Solo poche settimane fa il commissario Giovanni Pirisi aveva ammesso che gli uffici stavano lavorando ad un possibilità. L’idea non è quella di offrire un servizio “di lusso”, ma di puntare sulla funzionalità e sull’accessibilità. «Non sarà una piscina da cartolina – ammette Deiana – ma se arriverà l’ok, funzionerà. Il segnale che voglio dare è: se ci mettiamo insieme, qualcosa la possiamo fare». L’Hac, infatti, ha chiesto supporto organizzativo ad Alternatura, associazione che gestisce l’Ostello davanti alla piscina.

Richiesta al Comune

Per rendere possibile il progetto, Deiana ha già avanzato la richiesta formale al Comune per ottenere in gestione gratuita l’impianto. La proposta è sul tavolo dell’amministrazione e, secondo quanto anticipato, già nella giornata di oggi potrebbe arrivare la firma ufficiale del contratto, dando così il via libera ai lavori di riattivazione. La proposta a costo zero per l’amministrazione, prevede l’ingresso a tariffa calmierata, con l’esenzione totale per gli over 65 , le persone con disabilità e i loro accompagnatori. Il direttore tecnico della gestione delle vasche sarà Gianpietro Deiana. «Tre anni fa, si registravano tanti ingressi al giorno – ricorda Roberto Deiana – questo dimostra che la domanda c’è, e la piscina a Nuoro non è un lusso ma una necessità».

RIPRODUZIONE RISERVATA