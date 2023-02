La piscina rischia la chiusura 

La riqualificazione è necessaria, perchè piove dal tetto, ormai fatiscente. Poi il caro bolletta e 300 iscritti in meno rispetto al pre pandemia, stanno mettendo in ginocchio l'attività. Di fatto, la piscina comunale di Sertinu, gestita dalla società Sporter, se non intervengono fatti nuovi, rischia la chiusura, così come è avvenuto in altre strutture simili della Sardegna centrale, con dieci persone che rischiano di rimanere senza lavoro.

Sos

«Se non si interviene subito- dice il direttore dell'impianto, Danilo Masala - si rischia grosso. La situazione non è più sostenibile». Ora il Comune interviene, con una delibera approvata dalla giunta comunale. «Su mia proposta - dice l'assessora ai Lavori pubblici, Filomena Colleo - è stato dato un atto di indirizzo al dirigente tecnico per l'utilizzo dei fondi di progettazione attribuiti al nostro Comune per poterci portare avanti con la progettazione di diversi interventi, necessari per poter partecipare ai bandi regionali e al Pnrr. per quanto concerne la piscina, l'indirizzo fornito è quello di utilizzare le somme a nostra disposizione (circa 51 mila euro), per l'affidamento del servizio tecnico di progettazione, fino alla fase definitiva, per i lavori di rifacimento della copertura e efficientamento energetico della piscina comunale, al fine di successive richieste di contributo necessarie per la riqualificazione totale della struttura, della messa in sicurezza e efficientamento energetico, necessario al fine di sostenere gli operatori che gestiscono la struttura, visti gli ingenti costi attuali dell'energia».

Frequentata

Nella struttura di Sertinu, oggi frequentata quotidianamente da 120 persone (oltre 200 in meno rispetto a tre anni fa), si tengono corsi di nuoto per adulti e bambini, acquagym, nuoto agonistico, anche a livello nazionale, anche attività natatoria per utenti con disabilità.