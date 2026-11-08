La piscina riaprirà fra un anno: è bufera 

La riapertura della piscina comunale di Portoscuso potrebbe slittare a dopo l’estate 2027. Un anno di attesa per i portoscusesi e i tanti appassionati di nuoto del territorio che hanno scelto l’impianto di Portoscuso. Chi attendeva un’apertura rapida, rimarrà deluso: durante il Consiglio comunale, discutendo l’informativa richiesta dalla minoranza, il sindaco Ignazio Atzori ha fatto chiarezza sul futuro dell’impianto di Sa Cruxitta.

Intoppi

«Alcune cose sono state fatte, altre invece si sono rivelate più serie del previsto», ha detto il sindaco. «Sarà necessario fare la controsoffittatura e intervenire sui danni importanti al calcestruzzo nel pavimento. Potrebbero servire minimo sei mesi per portare avanti queste lavorazioni e inoltre i tecnici ci hanno chiesto un’ulteriore perizia sul calcestruzzo per avere un quadro ancora più preciso della situazione». L’attesa per la piscina si allunga di molto, l’intera stagione agonistica potrebbe essere compromessa. La minoranza attacca l’amministrazione comunale.

«La piscina è chiusa dal primo luglio – dice Stefano Ariu, capogruppo di Portoscuso Rinasce – possibile che solo adesso si sia compresa la gravità della situazione, con la necessità di questi lavori? C’è da augurarsi che la chiusura prolungata della piscina non si traduca in danni per le nostre casse, se il gestore dovesse decidere di rivalersi sul Comune».

Scontro legale

Ma a proposito della gestione della piscina, il sindaco Atzori ha annunciato che si va verso una risoluzione del contratto. «È stato un errore mettere insieme le strutture nello stesso bando di gestione per economie di scale – ha detto il primo cittadino – in questo modo il gestore si è concentrato sulla piscina e non sugli altri due impianti, il bocciodromo e il campo da bocce. Ora gli avvocati ci consigliano la risoluzione del contratto, in ogni caso intendiamo rendere subito fruibili il bocciodromo e i campi da tennis perché è giusto che i cittadini possano utilizzarli al più presto». Sul contratto di gestione delle strutture sportive di Sa Cruxitta si è pronunciato anche il consigliere di maggioranza Enrico Atzei. «È arrivato il momento di capire se il rapporto con il gestore può andare avanti», ha detto.

Intanto nell’immediato futuro la piscina, fiore all’occhiello delle strutture sportive portoscusese, è destinata a rimanere chiusa in attesa dei lavori al controsoffitto e al calcestruzzo del pavimento che, dal momento del loro avvio, non richiederanno meno di sei mesi.

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