La piscina riapre dopo un mese 

Dopo un mese di chiusura finalmente presto la Piscina di Sestu in via Dante riaprirà i cancelli. La data prevista è «per il prossimo lunedì 6 o al massimo uno o due giorni dopo», annuncia Mauro Pau, presidente della società Asd Luna, che gestisce la piscina. Sono infatti terminati i lavori di manutenzione straordinaria voluti dal Comune, e mancano solo alcuni controlli.

I lavori

«È stato messo a nuovo l'impianto idrico e sono installati due impianti di ventilazione meccanica controllata che miglioreranno la qualità della vita all’interno degli spogliatoi rendendo l’aria più salubre», spiega l’assessore ai lavori Pubblici Emanuele Meloni. Tutto a un costo di circa 50 mila euro. La chiusura, avvenuta ancora col caldo dell’estate, aveva suscitato qualche protesta: «Ora ci saranno altri lavori ma si svolgeranno tutti all’esterno, non ci sarà bisogno di chiudere ancora al pubblico», continua il vicesindaco Massimiliano Bullita. «Quest’altra serie di lavori prevede la realizzazione di una copertura della zona spogliatoi per risolvere l’annoso problema delle infiltrazioni d’acqua e la realizzazione della controparete nella facciata lato via Dante”. Stavolta la spesa è “intorno ai 200 mila euro». La piscina era già rimasta chiusa per lavori per quasi tre anni, riaprendo nel 2023; un’attesa molto lunga in quel caso, anche per colpa della pandemia. Nelle ultime ore è in corso il graduale riempimento della vasca, con i tempi tecnici di questi casi: «Ora c’è un passaggio tecnico, l’analisi delle acque che viene svolta da una ditta specializzata. Si tratta di un’operazione obbligatoria che può prendere qualche giorno, ma è indispensabile perché comunque siamo rimasti fermi a lungo», continua Pau. E la Piscina è un orgoglio sestese.

Il passato

La prima ad aprire nell’hinterland, negli Anni ’90, ha formato generazioni di nuotatori che spesso hanno segnato importanti risultati in varie occasioni. “Qui anche io mi allenavo”, ricorda Pau con un po’ di nostalgia. Oggi conta mille iscritti e circa 700 persone di ogni età la frequentano ogni mese. “In passato abbiamo fatto grossi investimenti qui e continuiamo, perché crediamo nell’importanza del servizio. Ora si prevede la riapertura entro pochi giorni”, chiude la sindaca Paola Secci.

