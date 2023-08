La piscina resta chiusa, atleti beffati 

La piscina continua a rimanere secco. Si profila infatti un altro anno di allenamenti in trasferta per i nuotatori di Carbonia e dintorni, che si tratti di agonisti, di semplici appassionati o di chi segue terapie riabilitative. La piscina comunale di via delle Cernitrici, autentico fiore all’occhiello sorta circa 30 anni fa, è ancora chiusa. Lo è dal marzo del 2022, dopo un periodo di chiusure e aperture a singhiozzo da parte dei gestori “vittime”, come più volte hanno lamentato, di un’impennata dei costi dell’energia in particolare per l’impianto di Carbonia. Nel frattempo non sono stati effettuati i lavori di manutenzione per i quali in bilancio c’erano poche migliaia di euro. E la piscina resterà probabilmente off limits.

La preoccupazione

Chi deve programmare la stagione, soprattutto gli agonisti, vive settimane di preoccupazione perché oltre che a rivolgersi per forza alle piscine di Iglesias e Portoscuso come già avviene, si profila il rischio di doversi recare anche nelle strutture dell’hinterland cagliaritano, con un aggravio di costi e sacrifici. «Questa forte incertezza rende quasi impossibile programmare – fa notare Alessio Pisu, genitore di un atleta agonista – siamo quasi rassegnati ad un’altra stagione di migrazione in massa negli impianti del circondario». Anche gli utenti del settore amatoriale sono più rassegnati che rammaricati: «Non vorremmo che la piscina di Carbonia resti chiusa pure per tutto il 2024 – dice Chiara Floris di San Giovanni Suergiu – avremmo voluto riprendere a Carbonia pure per una questione di costi di benzina».

Il Comune

In questi mesi l’amministrazione ha battuto varie vie per cercare di far riaprire l’impianto pure con i grossi problemi manutentivi. Senza neanche escludere possibili affidamenti diretti. Al momento solo incontri informali. Ma non si ferma la caccia ai finanziamenti per il risanamento della struttura: «Ai primi di settembre – dice il sindaco Pietro Morittu – parteciperemo al Bando Sport per ottenere le risorse necessarie». Se anche dovesse andar bene, verrebbe da chiedersi quando quelle risorse verrebbero messe a correre. L’impianto chiuso significa un mancato guadagno per il Comune e provoca anche la reazione dell’opposizione consiliare: «Siamo dinanzi – interviene il consigliere di Sinistra Futura Matteo Sestu – a una società di gestione che ci ha abbandonato in tronco e attendiamo ancora spiegazioni convincenti, e a un’amministrazione che non ha pensato a una gestione diretta, pur con tutte le difficoltà del caso».

