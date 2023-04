La piscina ora cerca un gestore 

Piscina di Farcana, via all’affidamento per la prossima stagione estiva, che partirà dal 1 giugno sino ad ottobre. Per cercare di non farsi trovare impreparata con l’arrivo del caldo, e soprattutto per rendere la gestione conveniente e offrire un servizio che possa aiutare al rilancio dell’Ortobene, il Comune di Nuoro, e l’assessorato allo sport guidato da Fabrizio Beccu, ha pubblicato una manifestazione di interesse per l'affidamento in concessione dell'impianto natatorio piscina comunale Farcana. Gli edifici e le aree nei quali dovrà essere svolto il servizio aperto al pubblico sono quelli dell’intero impianto, l’area esterna compresi un campo da calcetto e un campo da tennis. L’affidamento avrà una durata riferita alla stagione estiva 2023, con possibilità, valutata la convenienza e l’opportunità, di rinnovo o proroga del contratto. Il Comune, per l’avvio dell’impianto che è chiuso dallo scorso ottobre, e che prevede dei lavori come il riempimento e manutenzione, mette a disposizione un contributo (soggetto al ribasso in offerta di gara) di 10.140 euro. Le domande dovranno essere inoltrate entro il 26 aprile e il concessionario dovrà garantire l’apertura della della piscina almeno sei giorni la settimana e per almeno otto ore al giorno dal 1° giugno e per tutto il periodo estivo fino il 31 ottobre, oltre la sicurezza igiene e pulizia.

