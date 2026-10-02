La piscina non chiude, concessione prorogata 

La gestione della piscina comunale di via Dante proseguirà per altri dieci mesi con l’associazione Asd Luna Socio Culturale. Il Comune ha prorogato la concessione fino al 31 luglio dell’anno prossimo, mentre proseguono le attività necessarie per arrivare al nuovo affidamento dell’impianto. Per l’associazione non si tratta di una novità: è infatti alla guida della piscina dal 2014, quando si aggiudicò la prima concessione comunale. Da allora il rapporto è proseguito attraverso successive proroghe, l’ultima delle quali era stata stabilita nel 2023, con scadenza al 30 settembre di quest’anno.

Nel frattempo l’Amministrazione comunale ha avviato l’iter per individuare il futuro gestore della struttura sportiva. Per predisporre la nuova procedura è stato necessario individuare un ente qualificato che potesse preparare il piano economico-finanziario necessario per definire il valore della futura concessione. Le attività sono ancora in corso e, vista la scadenza, si è deciso di garantire la continuità del servizio e prorogare temporaneamente la gestione all’Asd Luna fino al prossimo anno. In questo modo la piscina potrà continuare a essere utilizzata durante la nuova stagione sportiva, evitando così la chiusura dell’impianto e interruzioni per gli utenti. La proroga durerà dieci mesi alle stesse condizioni attualmente in vigore. L’associazione continuerà a versare al Comune un canone di 800 euro al mese, per un totale di 8 mila euro nel periodo di proroga.

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