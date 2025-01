«La piscina è un disastro»: servono tre milioni 

«La piscina ? Non è solo incompleta, è un vero disastro». L’assessore delegato alle Infrastrutture sportive, Enrico Daga, ha compiuto un sopralluogo nell’area di Maria Pia per controllare lo stato in cui versano le due vasche, quella scoperta, che necessita di un restyling, e l’altra coperta mai entrata in funzione, una vera incompiuta. «La recinzione ammalorata, collassata, è la cartina tornasole di ciò che troviamo all’interno del cantiere abbandonato», spiega Daga: «La vasca, il cavedio, le tribune, gli impianti. Tutto è in uno stato precario, ci vorranno tre milioni di euro per completare l’opera. Ho voluto fare una operazione-verità, è un’opera fatta di cartone, ci sono enormi problemi strutturali anche nella piscina scoperta e ci vorranno importanti lavori di recupero. Per non parlare dell’impianto fotovoltaico per scaldare l’acqua. Sia chiaro, noi questa situazione l’abbiamo ereditata».

Un tema che sarà affrontato dalla commissione Lavori Pubblici. La giunta Cacciotto ha preso in carico pure i cantieri fantasma dell’ex Cotonificio e del Palazzo civico di via Columbano. «Siamo al governo da cinque mesi e impegnati quotidianamente nel cercare di trovare delle soluzioni», assicura Daga.

