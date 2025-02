«La piscina comunale? Vogliamo aprirla per l’estate» 

Molto probabilmente la piscina di Decimoputzu potrà essere aperta d’estate. È quanto previsto dal sindaco Antonino Munzittu, che con la consigliera delegata allo sport Claudia Piras, il direttore ai lavori e l’impresa, si sono incontrati nella piscina per un sopralluogo.

Il Comune ha 500mila euro per iniziare i lavori per la ristrutturazione della piscina chiusa da diversi anni. «La prospettiva è che per l’estate sia almeno pronta una parte della vasca», spiega Munzittu. «Così per poterla utilizzare in quel periodo, anche perché non servirà l’acqua calda. È un obiettivo che ci stiamo dando». Si dovrebbero poi sistemare gli spogliatoi: «Siamo in attesa di un altro finanziamento», conclude il sindaco.

La piscina era stata chiusa per due motivi: il contenzioso tra Comune e il gestore, in quanto aveva bisogno di una manutenzione importante. Inoltre durante l’alluvione anche gli spogliatoi sono stati danneggiati. «Adesso abbiamo destinato una parte delle risorse, attraverso l’Unione dei Comuni, per ristrutturare la piscina», aveva detto il mese scorso il sindaco Munzittu. «Noi vogliamo far ripartire l’impianto. Parliamo di una struttura che avevo creato io e vorrei che bambini e adulti possano finalmente usufruire della piscina di Decimoputzu».

I lavori stanno per iniziare e potranno poi essere ripresi anche dopo l’estate. «Le imprese possono, finalmente, cominciare a lavorare. Il mio obbiettivo è avere a disposizione tutta la vasca entro un anno», aveva detto Munzittu. (l. e.)

