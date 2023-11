La piscina chiude per due mesi 

La piscina comunale di via Lazio resterà chiusa per due mesi a partire dall’11 novembre. Il 13 inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria, finanziati con i fondi del Pnrr. Riguarderanno principalmente il tetto e il trattamento aria. «Speriamo di riaprire al più presto, contiamo in una chiusura di un paio di mesi», dice il gestore della piscina, Antonello Farina. Stessa speranza di tutti gli appassionati, presenze abituali della piscina, importante realtà cittadina.

Nello specifico, si prevedono interventi nella volta interna al soffitto e nella vasca. La vasca dei piccoli verrà rimossa e rimontata in un secondo momento per facilitare alcuni lavori. «L’impresa incaricata riconsegnerà la piscina alla città il prima possibile. I lavori di miglioria da fare sono molti di più, ma era necessario sfruttare i fondi del Pnrr entro i tempi stabiliti - dice l’assessore Fabrizio Beccu -. Stiamo prevedendo altri lavori per un milione e 700 mila euro da utilizzare per gli spogliatoi e alcune parti interne. Questa seconda fase si svolgerà durante la chiusura estiva della piscina comunale, così da non bloccare il servizio agli utenti». Gli abbonati di tutte le età potranno ancora usufruire del servizio per una settimana prima della chiusura temporanea.

