La pioggia scaccia la grande paura per la crisi idrica 

La paura per la crisi idrica per ora è scongiurata: l’invaso di Monte Pranu è già arrivato, grazie alle piogge degli ultimi due mesi, al 40 per cento di riempimento.

I dati

A fine ottobre, con poco più di dieci milioni di metri cubi d’acqua si paventava il rischio restrizioni per i campi «Ma siamo già arrivati a 20 milioni di metri cubi e la situazione, visto il meteo, non potrà che migliorare. – dice dice Efisio Perra presidente del Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale – Nonostante la situazione sia ancora precaria, siamo fiduciosi sul proseguo della stagione, anche grazie all’atteggiamento virtuoso degli agricoltori. Inoltre, grazie ad alcuni lavori su perdite storiche nelle condotte, nella stagione in corso siamo riusciti a risparmiare un 20 per cento di acqua rispetto all’annata precedente. Ora diventa strategico anche riuscire a valorizzare le acque provenienti dal depuratore di San Giovanni Suergiu». «Sicuramente le piogge copiose delle ultime settimane hanno dato modo di rigenerare sia le falde acquifere e quelle di superficie hanno poi confluito verso il bacino di Monte Pranu. - conferma Michele Pirosu, assessore all’agricoltura di Tratalias – Già con questo livello dovrebbe essere garantita la prossima stagione irrigua senza restrizioni. Naturalmente ci si augura che le piogge primaverile possano contribuire in maniera più sostanziosa».

Nei campi

Soddisfatti gli agricoltori del territorio come Maicol Virdis di Sant’Anna Arresi: «Possiamo dire che per questa prima parte del 2026 e della primavera siamo “salvi”, speriamo che continui a piovere, – afferma - ma bisogna studiare un sistema per recuperare parte di quell’acqua che va a mare quando la diga arriva al limite della sua capienza. Ma sulla gestione della risorsa siamo molto soddisfatti dell’attività del Consorzio». Parte dell’acqua della diga in caso di raggiungimento della capienza massima consentita, infatti, andrebbe buttata a mare, «quando ci sono agricoltori che hanno i terreni non distanti dall’invaso e che ad oggi sono sprovvisti di condotte per l’irrigazione – sottolinea Ivan Garau che possiede terreni in zona – vorremmo che venisse realizzata una nuova rete irrigua a pressione per far sì che anche i nostri terreni possano usufruire dell’acqua della diga, magari utilizzando le vecchie canalette per l’irrigazione, ormai in stato di abbandono e in disuso da anni: si potrebbe sfruttarle per farci passa la nuova condotta senza realizzare nuovi scavi». Soddisfatto anche Patrizio Cui della Coop Sulcis Agricola di Masainas: «Ad oggi è entrata la quantità d’acqua che era stata consumata per la stagione in corso. Speriamo nel continuo delle piogge».

