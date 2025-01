La pioggia risparmia la festa dei fuochi 

La pioggia ha solo “sfiorato” i tanti centri che, in Sardegna, hanno onorato la tradizione antica dei fuochi di Sant’Antonio. Prima la messa, poi l’accensione delle cataste di legna e frasche, la benedizione, i giri attorno al falò per auspicare una buona annata agraria. La ricorrenza è stata accompagnata con una lunga diretta su Videolina, con collegamenti in diretta da Ottana, Desulo, Orosei e Siniscola. Nella foto, i riti per Sant’Antonio a Orotelli. La pioggia è attesa per oggi, con l’allerta meteo di colore arancione estesa a tutta la parte orientale dell’Isola.

