La pioggia riempie Govossai ma restano le restrizioni 

Dopo 73 giorni di attesa, la pioggia è finalmente arrivata anche nel Nuorese assetato. Tanto abbondante da iniziare a far salire i livelli nei bacini di Olai e Govossai. Quest’ultimo, ieri, ha iniziato ad aprire lo scarico, dopo aver raggiunto il massimo livello consentito. Due bacini autorizzati a contenere solo il 30% della loro capacità totale, ma sotto stretta osservazione dopo la decisione (non ancora revocata) che aveva portato Abbanoa ad annunciare restrizioni con razionamento dell’acqua, a giorni alterni, per Nuoro e altri 16 centri, dal 27 gennaio. Restrizioni che potrebbero essere rinviate già nelle prossime ore, se il riempimento, soprattutto a Olai, dovesse continuare con lo stesso ritmo. Abbanoa infatti ha annunciato per la prossima settimana un tavolo tecnico. L’altra buona notizia arriva da Maccheronis: la diga che serve l’alta Baronia ha ottenuto il via libera per portare il livello di invaso da quota 32 metri a 40.50 metri.

Govossai pieno

Con l’arrivo delle piogge ieri sono stati aperti gli scarichi del Govossai. Abbanoa, per ora, sta utilizzando esclusivamente l’acqua di questo invaso per alimentare il potabilizzatore di Jann’e Ferru, consentendo a Olai, che è il vero bacino di riferimento perché dieci volte più grande, di continuare a invasare e fare scorte. Acque in eccesso quelle in uscita dal Govossai, che saranno convogliate nel lago di Gusana.

Le restrizioni

Intanto, ieri Abbanoa, in una nota ufficiale, nonostante le abbondanti piogge, ha confermato che «nessuna decisione è stata ancora presa sul rinvio delle restrizioni programmate dal 27 gennaio nei Comuni serviti dall’acquedotto di Jann’e Ferru: Nuoro, Bolotana, Fonni, Gavoi, Lei, Lodine, Mamoiada, Ollolai, Oniferi, Orgosolo, Orani, Orotelli, Ottana, Sarule e Silanus». Il gestore ha precisato che «ogni variazione sarà frutto del confronto nel tavolo di coordinamento che vede impegnati Regione, Protezione civile, Provincia, Comuni, Abbanoa ed Ente di Governo d’Ambito. Nei prossimi giorni sarà convocata una nuova riunione». Già la prossima settimana ci sarà un primo incontro. Il gestore aggiunge che «le previsioni dell’intensificarsi delle precipitazioni portano a considerare la possibilità della revisione del piano di razionamento». L’aumento dei livelli non segna però la fine dell’emergenza per Abbanoa: «È fondamentale proseguire nella verifica della dotazione di riserve d’accumulo nelle strutture pubbliche».

Maccheronis a 40 metri

Ottime notizie arrivano per la Baronia. Ieri, a Cagliari, in una riunione, è stato deciso di portare la massima quota sino a 40.50 metri. Tradotto in milioni di metri cubi, questo consente al Consorzio di bonifica di passare dagli attuali 6 milioni di metri cubi di invaso possibili a ben 18 milioni, allontanando lo spettro di un’altra estate a secco. Ambrogio Guiso del Consorzio di bonifica, però, va oltre: «Abbiamo il parere di sette enti per salire fino a 24 milioni, uno solo è contrario: la Protezione civile. Tuttavia, sono deciso a invasare 24 milioni di metri cubi. Abbiamo speso 8 milioni di euro per le nuove paratoie, che in sei ore sono capaci di svuotare l’intera diga».

