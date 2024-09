La pioggia resta ancora un miraggio 

In Ogliastra piovono solo i bollettini di allerta meteo per temporali. Ma di acqua dal cielo, salvo qualche breve scroscio, neanche a parlarne. In quella rimasta ci sono troppe impurità. Al netto dell’identità del gestore, che sia Abbanoa o ente autonomo, è già successo in due circostanze, prima a Triei e poi a Lotzorai. I test hanno rivelato valori anomali che hanno fatto scattare l’allarme con conseguenti ordinanze anti-utilizzo. Invero, a Triei la situazione è già tornata alla normalità, mentre a Lotzorai sono attesi i risultati dei nuovi test di laboratorio per superare la criticità che ha coinvolto la frazione di Tancau e le utenze dirimpetto la provinciale 63, senz’acqua potabile da sabato.

Situazione critica

«La situazione resta grave». Lo scrive il sindaco di Villagrande, Alessio Seoni, che proprio per mantenere alta l’attenzione sul fenomeno ha attivato il Coc (Centro operativo comunale) per governare la fase critica che attraversa la comunità. Servirà ad assistere la popolazione, coordinando i servizi di soccorso. «È lo strumento utile ad adottare misure straordinarie e per eseguire una serie di interventi finalizzati a far fronte all’emergenza idrica attuale». A conferma che la siccità è diventata il nemico numero uno delle comunità, ci sono i dati dei due invasi che alimentano gran parte del territorio: Bau Muggeris e Santa Lucia insieme contengono l’esatta metà dell’acqua rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il 31 agosto 2023 il volume dell’invasato al Bau Muggeris era di 23,53 milioni di metri cubi d’acqua. Uno anno dopo sono 12,51 milioni. La diga di Santa Lucia, un anno fa, era piena (3,17 milioni di metri cubi): ora ne contiene 1,33 milioni.

Emergenza

Resta critica la situazione a Loceri. «Le autobotti arrivano ma - puntualizza il sindaco, Gianfranco Lecca - in numero insufficiente per quelle che sono le esigenze della comunità. Ormai parlare di Abbanoa è come sparare sulla Croce Rossa». Nulla si sa sulla conclusione dei lavori avviati dal gestore unico per potenziare la condotta idrica a servizio di Lanusei e Loceri. I tempi stimati, annunciati a fine luglio, erano di tre settimane. Invece la tabella di marcia s’è inceppata. Alla terza settimana di agosto la fine dell’intervento per il bypass del Flumendosa è slittata di altre due settimane. «La prima decade di settembre è finita e dello stato dei lavori non sappiamo nulla», conclude Lecca.

RIPRODUZIONE RISERVATA