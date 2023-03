La pioggia non ferma Sinner 

Jannik Sinner approda in semifinale a Miami: piega il finlandese Ruusuvuori (54 del ranking) 6-3, 6-1, con una superiorità netta espressa nel corso di tutto il match. Neanche la pioggia, che ha imposto uno stop di quasi due ore, ha fermato Sinner. Un livello altissimo, quello messo in mostra dal giocatore italiano, che non hai mai permesso al finlandese di mettere in discussione l’esito della gara. Sinner approda ancora in semifinale in un Masters 1000 dopo la recente esperienza di Indian Wells e consolida la sua presenza tra i primi dieci giocatori della classifica mondiale Atp, con un 2023 che gli sta già regalando grandi soddisfazioni.

Si ferma agli ottavi di finale invece l’avventura di Lorenzo Sonego. Il tennista torinese è stato sconfitto in rimonta dall'argentino, n. 31 al mondo, Francisco Cerundolo, con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-2 in due ore. Dopo aver vinto il primo set, l'azzurro ha ceduto alla maggiore freschezza del rivale che è cresciuto ed ha sfruttato al meglio le condizioni di gioco più lente dovute alla pioggia caduta a inizio giornata. Nonostante il ko subito, Sonego è sicuro di rientrare in Top 50: l'azzurro sceso in campo con molto ritardo a causa della pioggia per un'oretta accarezza la prospettiva del terzo quarto di finale stagionale, ma il suo è un rendimento troppo altalenante per battere il più solido e meno appariscente Cerundolo arrivato agli ottavi grazie alla prima vittoria su un Top 10 del 2023. Sarà lui ad affrontare nei quarti Karen Khachanov, numero 16 ATP, che ha sorpreso Stefanos Tsitsipas.

