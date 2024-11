La pioggia  non ferma Saboris antigus 

Un successo la terza tappa di Saboris antigus ospitata a Serri. Fin dalla mattina all’apertura di case, cortili e degli stand i visitatori hanno invaso le strade del piccolo borgo. Le file di macchine arrivate da più parti hanno occupato tutte le vie d’accesso al paese e il movimento è durato fino al pomeriggio quando occupando tutte le strade di accesso al paese. Ma nel pomeriggio dei nuvoloni minacciosi sono apparsi all’orizzonte.

La pioggia non ha tardato ad arrivare e intorno alle 16 si è abbattuta sul borgo mettendo in allarme i tanti visitatori che ancora giravano nelle strade. Qualcuno ha cercato riparo nei locali o sotto gli stand degli espositori ma tanti altri hanno raggiunto le auto per lasciare il paese e fare rientro a casa. Nonostante questo fuori programma i numeri hanno confermato la riuscita di questa manifestazione che mette insieme paesi del Sarcidano e della Trexenta per mettere in mostra tradizione cultura e buon cibo. (s. g.)

