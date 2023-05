La pioggia non ferma l’assalto alle cozze 

Cinquanta quintali di cozze del golfo di Olbia, cucinate alla marinara, annaffiate da cinquecento litri di vino rosso e di vermentino prodotti dalla Cantina sociale di Monti e da una pioggia che non ha fermato curiosi e golosi arrivati, alla spicciolata, al parco Fausto Noce per partecipare alla Sagra delle cozze. In fila, sotto gli ombrelli e davanti a due padelle di due metri di diametro, qualche turista straniero, gli irriducibili affezionati e alcuni visitatori provenienti da altre località dell'isola hanno aspettato pazientemente di degustare i mitili olbiesi, puliti, cotti e serviti da ottanta volontari. Oggi, dalle 16 in viale Isola Bianca (e in diretta su Videolina) è la volta del Palio della Stella, preceduto dalla benedizione di cavalli e cavalieri e arricchito dall'esibizione delle pariglie di Padria, Oristano e Ittiri: a contendersi lo stendardo di San Simplicio, custodito dal Comune di Monti che nella scorsa edizione ha portato a casa l'en plein di stelle, 26 Comuni. (t.c.)

