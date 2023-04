La pioggia non ferma la fede delle prioresse 

Alle 11.30 Don Marco Floris ha celebrato la messa nella chiesa di Sant’Antonio Abate. Complessivamente hanno sfilato cento persone in costume tradizionale. Oltre le donne anche molti bambini.

Ordinate e colorate, coinvolte profondamente nel silenzio della fede, creano in chiunque una grande emozione che oltrepassa anche l’aspetto strettamente religioso.

Il mal tempo di ieri non è riuscito a fermare la processione più caratteristica della Barbagia. Desulo preparava da giorni, con la creazione delle palme e delle candele, uno dei momenti più sentiti della comunità, trasmesso in diretta da Videolina. Il rito è iniziato alle 9.30 nella chiesa del Carmelo con la benedizione delle palme. Alle 10.30 è cominciata la processione. In una mano l’ombrello, nell’altra la palma. Le prioresse hanno sfidato la pioggia portando a compimento il rito.

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Il mal tempo di ieri non è riuscito a fermare la processione più caratteristica della Barbagia. Desulo preparava da giorni, con la creazione delle palme e delle candele, uno dei momenti più sentiti della comunità, trasmesso in diretta da Videolina. Il rito è iniziato alle 9.30 nella chiesa del Carmelo con la benedizione delle palme. Alle 10.30 è cominciata la processione. In una mano l’ombrello, nell’altra la palma. Le prioresse hanno sfidato la pioggia portando a compimento il rito.

Emozione

Ordinate e colorate, coinvolte profondamente nel silenzio della fede, creano in chiunque una grande emozione che oltrepassa anche l’aspetto strettamente religioso.

Alle 11.30 Don Marco Floris ha celebrato la messa nella chiesa di Sant’Antonio Abate. Complessivamente hanno sfilato cento persone in costume tradizionale. Oltre le donne anche molti bambini.

Tantissimi i visitatori arrivati ieri mattina a Desulo da ogni parte della Sardegna. Hanno partecipato al rito e fatto registrare il tutto esaurito nelle strutture ricettive del paese.

I turisti hanno potuto visitare anche la mostra fotografica sulla Settimana Santa curata da Fabio Littera, ospitata nella chiesa patronale, e il laboratorio sulla creazione delle candele con la cera degli apiari di Desulo a cura di Luisella Gioi, ma anche il museo multimediale Montanaru. «Nonostante la pioggia la manifestazione è andata benissimo, le prioresse hanno comunque indossato il costume e sfilato, ci tenevano molto – dice Giancristian Melis, sindaco di Desulo – abbiamo tantissima gente, un successo inaspettato perché comunque ci sono tante iniziative concorrenziali. Adesso chi è venuto si sta godendo anche la neve».

Le prioresse

Le prioresse sono donne che fanno parte di una delle dieci compagnie presenti nel paese. In processione ne vanno 7 per ciascuna compagnia, in onore di diversi santi: Sant’Antonio, San Basilio, San Sebastiano, Santa Croce, Madonna del Rimedio, Sacro Cuore, Santa Rita, Madonna del Carmelo, San Giuseppe e la Madonna del Rosaio. Sono mamme, figlie, nonne e studentesse che amano il proprio paese e si occupano delle pulizie delle chiese, della preparazione dell’altare, dell’accompagnamento dei defunti dalla casa alla chiesa e partecipano alle processioni religiose.

Settimana Santa

La Domenica delle Palme è solo l’inizio dei rituali per la Settimana Santa a Desulo: Giovedì Santo ci sarà la lavanda dei piedi, il Venerdì Santo si inizia la mattina con la Via Crucis e si continua la sera con il rituale del “S’iscravamentu” e “S’interru ‘e Deusu” che va dalla parrocchia di Sant’Antonio Abate alla chiesa di Santa Croce, il tutto si svolge al buio ed è un rituale molto sentito per la comunità di Desulo.

Sabato Santo azioni liturgiche della veglia pasquale e si conclude domenica con “S’iscontra”, il simulacro del Cristo risorto e la Madonna si incontreranno in piazza “De Gasperi”.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata