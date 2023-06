La pioggia non ferma la corsa delle mountain bike 

La pioggia non ha fermato il tredicesimo trofeo Città di Lanusei, la corsa di mountain bike nel verde di San Cosimo. Quest’anno con la spinta in più di una buona causa. Infatti, il ricavato sarà devoluto alle Pink Flamingos e alla raccolta fondi per acquistare un’apparecchiatura che previene la caduta dei capelli durante le cure chemioterapiche. Numerosi i partecipanti nella mattinata di ieri a San Cosimo: in tutto 43 con un’età compresa tra i 17 mesi fino ai 18 anni, ognuno in sella alla propria mountain bike e per la categoria di appartenenza. Il percorso è quello messo in piedi per là Gincana della scorsa settimana. La gara di mountain bike è stata organizzata dall’associazione Emmedi di Lanusei.

