Infiorata sotto la pioggia. Uno dei riti più sentiti della città, dedicato alla Vergine nel giorno dell'Immacolata, si è svolto ieri mattina in piazza Mazzotti, in condizioni meteo sfavorevoli, alla presenza dell'arcivescovo monsignor Gianfranco Saba, al sindaco Nanni Campus e alle autorità civili e militari. I vigili del fuoco, dopo la benedizione, hanno posato una corona di fiori in cima alla Colonna Mariana salendo a oltre 20 metri dal suolo. (e.fl.)

