La pioggia non ferma i visitatori 

Successo anche per la terza tappa della decima edizione di Saboris Antigus a Serri. La forte pioggia delle ore del mattino non ha impedito ai visitatori di riempire le strade del piccolo centro del Sarcidano. Chiese, cortile e case aperte per mettere in mostra i prodotti e le tradizioni.

La rassegna, promossa da un circuito di nove paesi della Trexenta e Sarcidano guidato dalla Camera di Commercio, nasce per promuovere le bellezze e le ricchezze del territorio, enogastronomiche, archeologiche, materiali o immateriali, legate a feste, festival, luoghi di culto e a leggende e tradizioni. Protagonisti i cittadini che si sono messi a disposizioni dei visitatori per raccontare la propria storia attraverso i monumenti, i murales, le chiese e l'organizzazione socie del luogo. Durante la giornata si sono susseguite le visite guidate soprattutto al sito archeologico di Santa Vittoria, diversi intrattenimenti musicali lungo le strade del paese, i laboratori e l'esposizione dei prodotti locali. (s. g.)

