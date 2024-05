La pioggia frena gli Internazionali Berrettini saluta 

La pioggia rovina il mercoledì degli Internazionali Bnl d'Italia, che annunciava dieci azzurri in campo. Ma per l'Italtennis c'è sempre un buon motivo per festeggiare: ieri sono arrivate due belle vittorie. Luciano Darderi non si smentisce e vince di “garra” la sua prima partita sul Centrale del Foro Italico. L'italiano di Villa Gesell ha battuto il mancino Denis Shapovalov (e i crampi) 6-7(4), 6-3, 7-6(4) in 3 ore e 10'. Nel secondo turno ritroverà Mariano Navone, che lo ha battuto nella semifinale del Challenger di Cagliari la settimana scorsa e poi ha vinto il torneo. E subito dopo, dalla Grand Stand Arena arriva l'esultanza tutta romana di Flavio Cobolli, che regola 6-4, 6-2 in 76' Maximilian Marterer e si regala un secondo turno contro Sebastian Korda.

Nel femminile, salutano Roma la portacolori del Tc Cagliari Nuria Brancaccio (6-4, 6-2 contro Katerina Siniakova), e Lucia Bronzetti (6-3, 6-2 da Sofia Kenin). Riprenderanno i loro match oggi Francesco Passaro (che serve sul 6-7, 6-5 contro Arthur Rinderknech) ed Elisabetta Cocciaretto (sotto 2-5 contro Renata Zarazua). Poi la pioggia ha rinviato a tarda sera i match tra Fabio Fognini e Daniel Evans, il derby tra Matteo Gigante e Giulio Zeppieri e gli esordi di Sara Errani (con Amanda Anisimova), Giorgia Pedone (e Rebecca Sramkova) e Federica Di Sarra (contro Varvara Gracheva).

Berrettini ancora no

Dopo le rinunce di Alcaraz e Sinner, la doccia fredda per i tifosi italiani è arrivata con il forfait di Matteo Berrettini. «Non sono pronto per competere e rischio di farmi male e stare di nuovo fermo, che è l’ultima cosa che voglio. Ho messo da parte il cuore per fare quello che è giusto. Speriamo che il 2025 sia l’anno buono», ha dichiarato il romano, che ora punta sul Roland Garros «Nella mia testa è difficile da dire, spero di tornare prima di Parigi o per Parigi. Mi serve tornare con ritmo, con i passi che è giusto fare quando si sta fermi per un po' di tempo. Non sono lontanissimo, ma nemmeno pronto per domani». «Per fortuna non è un infortunio, non è un trauma. Ho preso qualcosa che mi ha debilitato tanto. Con i medicinali che ho preso e quello che ho fatto per recuperare, non mi sento pronto a giocare tre ore e altre tre dopo due giorni. Questo torneo lo voglio giocare per essere competitivo e sentirmi bene, se non posso non è giusto che giochi, per la mia storia e per quello che sto provando a combattere. Tra poco rientrerò in campo, c'è solo tantissima tristezza perché questo è il torneo che mi ha fatto scegliere questo mestiere e negli ultimi tre anni qualcuno me l'ha portato via», ha concluso Berrettini.

Oggi tanta Italia

La pioggia di ieri si ripercuote anche sul programma di oggi, con alcuni match da recuperare. Nel maschile, esordi di Matteo Arnaldi contro Tomas Machac, Lorenzo Sonego contro Dusan Lajovic, Andrea Vavassori-Dominik Koepfer, Luca Nardi-Daniel Altmaier e Stefano Napolitano contro a J.J.Wolf (che sostituisce Berrettini).

