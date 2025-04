La pioggia ferma Sinner 

Jannik Sinner torna al Country Club di Montecarlo, dove si allena di solito, ma la forte pioggia sul Principato rinvia ancora il rientro sulla terra rossa del n.1 del tennis mondiale. Sinner da domenica scorsa può di nuovo allenarsi in centri riconosciuti e con tennisti del ranking Atp, in forza del patteggiamento con il Tas per il caso clostebol che lo tiene lontano dai tornei fino agli Internazionali di Roma. C'è attesa per il suo ritorno agli allenamenti fuori dalla palestra, e ieri mattina Sinner si è presentato col suo staff al circolo della città monegasca dove risiede ma la forte pioggia ha sconsigliato l'uscita sul campo, dirottando la giornata su altro lavoro “a secco”.

I tornei sul rosso

Leri Luciano Darderi è il primo giocatore a qualificarsi ai quarti di finale dell'Atp 500 sui campi di Monaco di Baviera. Il n. 47 al mondo ha sconfitto il serbo Miomir Kecmanovic, (n. 48) 2-6 7-6(4) 6-4. Si tratta della settima vittoria consecutiva sul circuito maggiore, suo primato personale. Ai quarti, affronterà l’americano Ben Shelton (n. 15) che ha superato l’olandese Botic Van de Zandschulp (n. 89) per 7-6(1), 6-3.

A Stoccarda, Sara Errani ha sfiorato il colpo contro la polacca Magdalena Frech, 28 Wta: si è arresa per 7-5, 4-6, 7-6(5) dopo tre ore e un quarto di battaglia e dopo essere aver servito per il match (6-5 nel 3°) ed essere stata avanti 4-2 nel tie-break. Oggi Jasmine Paolini contro la tedesca Jule Niemeier (121 Wta) negli ottavi.

RIPRODUZIONE RISERVATA