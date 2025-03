La pioggia ferma la grande gioia dei minicavalieri 

Appena cinque stelle, niente pariglie e tanta pioggia. Sartiglietta sfortunata quella di ieri. E tante lacrime sul viso di Giulia Atzei, dopo che le due massaiedde le hanno tolto la maschera verde dal volto. Per lei un sogno che finisce con dispiacere. La corsa a cavallo dedicata ai mini cavalieri, organizzata dalla Pro Loco e con il sottofondo del rullo dei mini tamburini, si era aperta sotto un bel sole, alle 14.30.

La prima stella è arrivata alla decima discesa: applausi per Francesco Tumbarello. Il boato della folla è poi per Lorenzo Scanu, Bryan Fogheri, Ginevra Atzei e Gabriele Piras. Su Componidoreddu Giulia Atzei si prende la sua rivincita con sa Pippia ‘e maiu: non è riuscita ad infilzare la stella, ma quando si è sdraiata sul suo cavallo per sa remada ha mandato in delirio la folla. Poi però la pioggia ha rovinato lo spettacolo. È saltata la tradizionale festa dei coriandoli e sono state annullate anche le pariglie. Il corteo quindi ha raggiunto piazza Roma per la svestizione e la Sartiglietta 2025 è andata in archivio. Tra dispiaceri e malumori. ( s. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA