«La pinna nobilis è ormai scomparsa» 

Pinna nobilis quasi scomparsa del tutto nella laguna di Sant’Antioco. L’allarme per quella che tutti conoscono col nome di “Nacchera” anche questa volta l’hanno lanciato gli operatori della piccola pesca che conoscono bene il mollusco che produce il filamento dal quale, si produceva il bisso. Si tratta di un mollusco bivalve endemico che sta affrontando una crisi di mortalità mai registrata in precedenza. La specie, è fondamentale per l'ecosistema marino, poiché agisce come un filtro naturale per l’acqua.

Le reazioni

«La situazione della pinna nobilis nella laguna è preoccupante - dice Fernando Farci, operatore della pesca tradizionale in laguna - questa zona, che ospita uno degli habitat marini più ricchi e diversificati dell'isola, è stata colpita dalla morte massiva di questi molluschi. Da qualche anno ormai, le vediamo in parte coperte dal fondale marino. È chiaro che è successo qualcosa che le ha colpite in massa. da tempo non ne vediamo più posizionate come prima». L’ancoraggio al fondale infatti per l’enorme “cozza” era garantito proprio dal filamento ricercatissimo nel secolo scorso per essere destinato alla filatura e alla tessitura di poche mani artigiane. Da quando è stata decretata la sua protezione a livello europeo, è sempre stata vista con grande rispetto dai pescatori.

I pescatori

«Qualcuna ancora viva, la vediamo - precisa Enrico Marangoni, rappresentante dei pescatori - ho notato che le dimensioni sono diverse rispetto al passato. Ma è l’equilibrio ambientale che è cambiato anche nelle laguna. Alcune specie sono proprio scomparse del tutto. Abbiamo più volte chiesto che si facessero degli studi approfonditi sulla qualità delle acque e sull’equilibrio dell’ambiente marino, ma non abbiamo mai ottenuto risposte». Qualche studio in realtà c’è stato e hanno partecipato anche i biologi marini dell’Università di Cagliari. Le cause del fenomeno sarebbero simili a quelle che stanno colpendo la pinna nobilis in altre parti del Mediterraneo. La prima sarebbe riconducibile alla malattia da “Perkinsus olseni” un parassita identificato come uno dei principali responsabili della mortalità della pinna nobilis. L'infezione provoca il deperimento dei molluschi e, in molti casi, la morte. Poi si aggiungono i cambiamenti climatici con l’aumento delle temperature dell’acqua e la degradazione dell’habitat.

