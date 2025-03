La pineta senz’auto piace a tutti (però finirà presto) 

Inviato

Sinnai. E ora come si farà a tornare indietro? Ai tanti (non solo sinnaesi) che frequentano la vasta, selvaggia pineta sembrano essere piaciute da matti, queste tre settimane col cancello chiuso e i segnali di divieto d’accesso per auto e altri veicoli a motore. «Così è molto meglio», giura Paride Cardia, che viene qui a camminare ogni giorno. Concorda Maria Assunta Frau, a spasso col cane Moka. A bordo strada ci sono sentieri, aree attrezzate per la ginnastica, tavoli da pic-nic. In sella alle biciclette, Massimo Poma, Alessio Mascia e Roberto Murru sorridono: «Troppi automobilisti indisciplinati, troppi pericoli. Viva il divieto d’accesso». Emanuela Loddo sottoscrive: «Ogni notte, qui, c’era “ Fast and furious ”: sgommate, accelerate». Divisi, invece, i due amici Christian Monni, 63 anni, e Raffaele Serreli, 69: «Io vorrei poter entrare in auto e arrivare su fino alla baita», ammette il primo. Il secondo scuote la testa: «Ma quando mai? Qui si viene per camminare e respirare aria buona, qua vicino sta nascendo una piscina olimpionica, questa zona dev’essere dedicata allo sport e alla vita sana. Casomai servirebbe un grande parcheggio. L’ideale sarebbe far arrivare fin qua la metropolitana di superficie, che ora si ferma a Settimo». Ha una posizione moderata Giovanni Ambu, sudato dopo due ore di corsa sui sentieri che si addentrano nel bosco e conducono a Soleminis, Dolianova, Burcei: «Parliamo soltanto del tratto più basso. Trenta auto a bordo strada non sono la fine del mondo».

Il bando e la delibera

Il divieto d’accesso scattato il 12 marzo sarà eliminato non appena il chiosco “Sa Casermetta”, ultimati i lavori in corso, riaprirà i battenti. «Sarà per Pasqua o al massimo per i primi di maggio», promette Enrico Novelli, che si è aggiudicato il bando per la gestione decennale. Quel bando è basato su una delibera (la 204 del 20/12/2023) della scorsa Giunta comunale che parla chiaro: salvo disabili, personale Forestas, mezzi di soccorso, la pineta resterà chiusa ai veicoli dalle 5 alle 10 in inverno (ora solare) e dalle 4,30 alle 9,30 in estate (ora legale). Fra qualche settimana, dalle 9,31, le macchine potranno di nuovo percorrere l’anello d’asfalto che conduce al chiosco. «È quello che ci aspettiamo», dice Novelli. La sindaca Barbara Pusceddu conferma: «Appena la nuova gestione sarà operativa, tornerà la vigilanza e si riaprirà alle auto negli orari previsti dalla delibera». Resterà invece abbassata, a monte della caserma dell’agenzia Forestas, la sbarra che tutela il percorso ben più lungo (oltre tre chilometri) che porta su fino alla Baita, un ristorante bruciato 28 anni fa.

Gino Murgia, 88 anni, autore dei manifesti appesi qua e là nel parco, promette battaglia: «Le auto ammorbano l’aria e sono un pericolo per i bambini. Qui vengono tante scolaresche in gita: le maestre sono terrorizzate, si cammina tra auto che passano o fanno manovra. Vogliamo che succeda una disgrazia?»

Sindaca e opposizione

Ma perché, se le auto devono tornare, si è chiuso? «Abbiamo ricevuto tante sollecitazioni», risponde la sindaca, Barbara Pusceddu: «Con la pineta non custodita le auto entravano notte e giorno e si sono avuti comportamenti poco corretti». Sui social c’è chi scrive che il cancello chiuso punisce disabili e anziani. «Attacchi strumentali», giura Pusceddu: «I disabili possono chiedere l’autorizzazione alla polizia municipale o a Forestas, non li lasciamo fuori». L’opposizione attacca: «La pineta senz’auto piace anche a me – dice la consigliera Aurora Cappai – ma se la si voleva così bisognava tenerne conto nel bando: non puoi promettere a un gestore che le auto arriveranno e poi tirarti indietro». Roberto Loi: «Il vero motivo per cui si è chiuso è che, col chiosco non gestito, nessuno svuotava i cestini portarifiuti e teneva pulito il verde. Ssarebbe bastato implementare il contratto di nettezza urbana con la ditta Cosir». Aldo Lobina chiede scelte più coraggiose: «Camminare fa bene, e la pineta chiusa alle macchine permette una fruizione soddisfacente e sicura. Anche le attività economiche all’interno ne avrebbero un vantaggio. Per anziani o invalidi basterebbe predisporre un mezzo elettrico, magari un trenino».

RIPRODUZIONE RISERVATA