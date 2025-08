«La pineta è a rischio incendi, subito il trasferimento al Comune» 

L’enorme pineta a rischio incendi di Cala Sinzias (e le aree utilizzate come parcheggi in riva al mare) è di proprietà della Regione e non dell’Agenzia Laore. E dunque solo la Regione può stabilirne il trasferimento al Comune di Castiadas. È la risposta che Laore ha inviato al primo cittadino di Castiadas che ha chiesto – visto anche lo stato di abbandono della pineta – una pulizia immediata dell’area o, appunto, il passaggio della stessa al Comune. Laore precisa comunque che «sono stati realizzati interventi di prevenzione incendi e pulizia strade».

Murgioni ha dunque chiesto un vertice urgente (“entro 48 ore”) al responsabile del servizio Demanio e Patrimonio della Regione: «Visto anche il pericolo incendi occorre immediatamente – chiarisce Murgioni – stabilire modalità e tempi per il trasferimento al Comune di Castiadas delle aree attualmente utilizzate come parcheggio pubblico e della pineta adiacente».

Il Comune, infatti «nell’ambito delle proprie competenze – aggiunge – e in uno spirito di piena collaborazione istituzionale conferma la disponibilità a farsi carico della gestione futura delle aree». La richiesta finale – anche per garantire condizioni minime di sicurezza – è di fissare un incontro operativo entro giovedì 7 agosto negli uffici regionali o nel municipio di Castiadas. «Non c’è più - conclude Murgioni – un attimo da perdere, la situazione in caso di caldo e forte vento è davvero ad alto rischio. Il giorno del disastro di Punta Molentis poteva essere anche il giorno del disastro di Cala Sinzias».

