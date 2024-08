La pineta di Su Pranu minacciata dal fuoco: arrivano due canadair 

L’emergenza roghi non risparmia il cuore dell’Isola. Oltre a Nuoro, con le fiamme ripartite nel pomeriggio di ieri a “Sa Serra”, anche Aritzo, ha dovuto fare i conti con un vasto rogo nei pressi del valico Sa Casa. Le fiamme alimentate dal forte vento, hanno lambito la strada statale 295, interessando un altopiano di pini e macchia mediterranea. Minacciati la vicina pineta di Su Pranu e il villaggio di ex assegnatari Etfas.

Operativo sul posto fino a tarda sera, il personale del Corpo forestale della stazione locale e del Gauf di Oristano. In campo Protezione civile, barracelli e volontari, supportati da tre elicotteri giunti dalle basi di Sorgono, Lanusei e Fenosu (Super Puma) insieme a due canadair. Oltre dieci gli ettari andati in fiamme, in una zona adibita al pascolo delle mandrie.

«Se si è evitato il peggio - dice il vicesindaco Gianluca Moro - è grazie al provvidenziale intervento della macchina regionale, con valorosi piloti come Roberta Santoni della base di Lanusei. A ognuno di loro va il nostro più sincero grazie. Insieme a Corpo forestale, Protezione civile e barracelli». E sui diversi giovani accorsi sul fronte del fuoco, Moro dice: «Sono il volto una comunità che prende le distanze dai vili che agiscono nell’ombra. Tanti di loro non appena hanno saputo delle fiamme si sono fiondati al valico». Tra le fiamme, anche gesti di solidarietà come quello dell’imprenditore locale Peppe Secci. Proprietario di un ingrosso di bibite, ha offerto decine di bottiglie d’acqua alle squadre a terra.

