La pineta di Is Arenas, sì alla gestione unica 

Un accordo per la creazione di un piano unico di coordinamento per la pineta di Is Arenas. Lo ha promosso il prefetto Salvatore Angieri per mettere a punto una strategia comune di gestione del sito turistico di rilevanza comunitaria. Con questi obiettivi si sono ritrovati intorno a un tavolo oltre allo stesso prefetto, il direttore generale dell’assessorato regionale all’Ambiente, il comandante provinciale dei Vigili del fuoco, il vice comandante della Capitaneria di porto, i rappresentanti provinciali della Protezione civile regionale, del corpo Forestale e di vigilanza ambientale e dell’Agenzia Forestas, i sindaci di Cuglieri, Narbolia e San Vero Milis. «È necessario un impegno unanime per tutelare un luogo di alto valore ambientale e paesaggistico – ha evidenziato il prefetto- in quanto rappresenta un volano per lo sviluppo economico e turistico della provincia.

I sindaci siano promotori del valore inestimabile di tale patrimonio naturale”. Durante l’incontro si è discusso sulle linee di azione e strategie operative comunifinalizzate alla gestione della pineta, con particolare riguardo alla tutela della pubblica incolumità e alle azioni di soccorso ed evacuazione in caso di incendio. ( s. c. )

