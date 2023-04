La pineta di Guardia su Lillu diventa tappa delle gite all’aperto 

I turisti riscoprono la pineta comunale di Musei di Guardia Su Lillu. Nelle scorse giornate di festa in centinaia hanno scelto il polmone verde a pochi chilometri dal paese per la loro gita fuori porta. Un pranzo a base di arrosto di agnello oporchetto all'ombra dei pini del polmone verde.

Erano soprattutto visitatori provenienti dalle più disparate località del Sud Sardegna, ma non mancavano comitive e famiglie provenienti dal Cagliaritano.La conferma la si è avuta in occasione del 25 aprile, anniversario della Liberazione. Anche in questo caso un centinaio di amanti del verde hanno scelto Guardia Su Lillu per il loro pranzo all'aperto. E il trend positivo dovrebbe confermarsi per il Primo maggio.

Secondo il sindaco di Musei, Sasha Sais, «è un segnale positivo, in special modo dopo l'imperversare della pandemia di Covid 19. Ben vengano i vacanzieri che vogliono trascorrere le loro gite fuori porta e noi come amministrazione comunale diamo loro il benvenuto» .

