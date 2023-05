La pineta di Cala Moresca soffre per la siccità 

La pineta di Cala Moresca è in pericolo. Gli alberi non sono malati ma soffrono. E pure tanto. Sono come un paziente in coma vigile che attende l’intervento dell’esperto per guarire. Nessun coleottero incriminato, bensì la siccità che morde è tra le cause maggiormente indiziate per lo stato in cui versano i pini che guardano verso la suggestiva caletta abbracciata su un lato da un resort di lusso, dall’altro da un parco storico in rovina.

Secondo gli esperti del settore, l’andamento climatico siccitoso in superfici con roccia affiorante e quindi molto sottili ed erosi in una pineta su cui si deve regolare la densità, ovvero il numero di alberi con diradamenti potature e tagli fitosanitari, determina diffusa sofferenza degli alberi attualmente esistenti. Prima che l’amministrazione di Massimo Cannas crollasse, è stato effettuato un sopralluogo con il personale del servizio territoriale di Forestas che ha fornito tutte le risposte del caso. In quell’occasione gli esperti hanno confermato la sofferenza delle piante. Tuttavia per poter andare in soccorso della pineta è necessario elaborare un progetto da attivare con una convenzione promossa dal Comune che ne è proprietario. L’emergenza coinvolge anche la pineta accanto alla tenenza della Guardia costiera, dove però il nemico è il famigerato coleottero curculionide.