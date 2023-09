La pilota sta male, atterraggio d’emergenza 

Atterraggio di emergenza e soccorsi a bordo pista. È lo scenario che si è vissuto ieri pomeriggio all’aeroporto di Elmas, a causa di un malore che ha colpito la copilota del volo Ryanair in viaggio da Napoli a Mahón, l’aeroporto di Minorca, nelle Baleari. Si temeva che la donna, una finlandese di nemmeno trent’anni, avesse un infarto ed è scattato subito il Pea, cioè il Piano di emergenza aeroportuale: alle 17,55 l’aereo in volo tra la Campania e Minorca stava sorvolando la Sardegna e Cagliari era l’aeroporto più vicino. Tutto si è concluso bene: la copilota del volo Ryanair aveva in realtà avuto una congestione ed è stata assistita nell’infermeria dell’aeroporto, ma la procedura di emergenza è ugualmente scattata nello scalo cagliaritano, come prevedono le norme di sicurezza.

L’allarme via radio

È stato il comandante dell’aereo, via radio, a segnalare che la sua copilota stava male e a chiedere l’autorizzazione per l’atterraggio di emergenza, che la torre di controllo di Elmas ha immediatamente accordato. Dalla torre sono partite le chiamate al 118, che ha inviato un’ambulanza a bordo pista dov’erano presenti anche la pattuglia della Polizia di frontiera (che ha gli uffici nell’aerostazione) e una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale. La torre di controllo ha bloccato decolli e atterraggi per dare cieli e piste liberi all’aereo. Diciannove minuti dopo il messaggio di emergenza trasmesso via radio dal comandante, l’aereo era a Elmas. La giovane copilota è stata caricata sull’ambulanza e trasportata nel centro medico “Ontario” dell’aerostazione, dove la responsabile medica Giuliana Atzori e il suo personale hanno soccorso la donna con le procedure d’urgenza.

Diagnosi favorevole

Tutti gli esami, per primo l’elettrocardiogramma, hanno escluso che la finlandese avesse un infarto: i malesseri della copilota erano in realtà dovuti a una congestione. A quel punto, l’ambulanza del 118 è rientrata alla base e la copilota è rimasta nel centro medico della Sogaer fino a quando non si è ripresa, poi è stata condotta in un albergo cagliaritano. Ryanair ha richiamato da casa un pilota cagliaritano, che con il comandante del volo ha ricostituito l’equipaggio e in serata l’aereo ha ripreso il viaggio verso Minorca, dov’è giunto con un marcato ritardo.

La procedura

L’atterraggio di emergenza non era evitabile: le norme prevedono che, se uno dei due piloti non sta bene, si debba atterrare nell’aeroporto più vicino, sbarcarlo e sostituirlo. E così è avvenuto.

