La Pietraia,  inaugurati i murales 

I murales nelle facciate dei palazzi popolari e, presto, il nuovo mercato civico. La Pietraia, rione dove risiede un quarto della popolazione algherese, circa 10mila persone, comincia a respirare il suo piano di rigenerazione urbana e, in attesa del restyling del vecchio mercato per il quale sono disponibili due milioni e mezzo di euro, applaude agli artisti che hanno colorato le case di Area. Ieri l’inaugurazione dei primi due murales realizzati da Luca Rancy e Tellas, in via Tiziano. C’erano il sindaco Mario Conoci e gli assessori Alessandro Cocco e Emiliano Piras. Soddisfatto il presidente del comitato di quartiere, Gavino Carta. «È solo il primo progetto di una lunga serie, – anticipa – abbiamo già individuato tante altre grigie facciate. Vorremmo far diventare La Pietraia un museo a cielo aperto». In giunta a breve approderà il progetto per il nuovo mercato civico pensato in stretta collaborazione con la facoltà di Architettura.(c.fi.)

