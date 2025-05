La piccola guida stupisce i turisti 

Un cicerone d'eccezione a Sa Domu de S'Olia, il museo etnografico dedicato alla cività contadine e alle tradizioni sarde di Loceri ha accompagnato i visitatori improvvisandosi guida turistica. Francesco, appena otto anni, ha affascinato tutti con il suo racconto spontaneo e genuino. È accaduto scorso fine settimana in occasione della manifestazione Primavera in Ogliastra. Il piccolo, figlio dei gestori del museo, Alessandro e Barbara, ha sorpreso tutti quando vedendo che il padre era impegnato con un gruppo e notando che un altro stava attendendo il proprio turno, ha deciso di guidare lui stesso i turisti tra le sale dell’antica casa-museo. Con grande sicurezza e un entusiasmo contagioso ha accompagnato i turisti. Dalla sala della macina a quella del telaio, passando per l’esposizione di abiti tradizionali, strumenti musicali antichi e la sezione archeologica. Particolarmente apprezzata dai visitatori è stata la capacità del giovane “cicerone” di alternare l’italiano con il sardo, dimostrando naturalezza e padronanza delle lingue. Francesco è infatti madrelingua sardo: i genitori gli hanno trasmesso sin da piccolo l’amore per la lingua e la cultura. Il padre, Alessandro Podda, oltre a essere custode del museo, è operatore linguistico negli Uffici della Lingua Sarda. Per lui, il gesto del figlio rappresenta qualcosa di molto più profondo di un semplice gioco: «Francesco ha sentito il desiderio di raccontare il museo – spiega – ed è il segno di quanto il legame con la cultura locale possa nascere già nell’infanzia. Questo gesto spontaneo è stato accolto con simpatia e interesse dai visitatori, che hanno percepito non solo il suo entusiasmo, ma anche il valore affettivo che il museo ha per la comunità».

RIPRODUZIONE RISERVATA