La piccola comunità della ex Cariplo «Ci portano il caffè» 

Sono sei, tutti uomini. Due tunisini, due somali, un rumeno e un ucraino. Non parlano la stessa lingua ma si capiscono. E si aiutano a vicenda. Fanno i turni per andare alle fontanelle a prendere l’acqua. Si spartiscono cibo, coperte e cartone per realizzare i loro ripari di fortuna. Sono accampati ai piedi del palazzo ex Cariplo, all’angolo tra via Sonnino e viale Bonaria, a due passi dal centro, dallo shopping e dalla movida cagliaritana. Eppure invisibili agli occhi della stragrande maggioranza dei cittadini.

Comunità multietnica

Una piccola comunità multietnica che convive peraltro in pace. Anche se nel degrado più totale. Di notte si scaldano rannicchiandosi a due a due nel piano pilotis dell’ex istituto di credito. Di giorno se ne stanno per conto loro. Nascosti. Si allontanano dal triste mini camping circondato dai rifiuti solo per espletare i bisogni (dove capita) o per lavarsi con le bottiglie. Non hanno casa, non hanno soldi, non hanno niente. Vivono di elemosina ma non la chiedono. Per mangiare si affidano alla generosità dei passanti più sensibili (quelli che a differenza di altri non li ignorano) e alle cure degli operatori della Caritas e dei Servizi sociali.

Liyes è tunisino, ha 49 anni ed è l’unico che accetta di raccontarsi. Ma niente foto. Sguardo mite incastonato in un viso cotto dal sole, segnato dalla dura vita di strada. L’italiano lo parla. Il sardo anche di più. «Ho lasciato la Tunisia da giovane», ricorda, «sono diplomato e in patria lavoravo, costruivo porte e finestre. Poi la situazione è peggiorata e sono venuto in Europa con la barca», si limita a dire. «E prima di arrivare qui ho vissuto in Francia, Svizzera e nord Italia. In Sardegna ci sono ormai 19 anni. Ho lavorato in campagna, ho fatto l’agricoltore e il pastore». Poi più niente.

Manca la casa

«A Cagliari sto bene. C’è il mare, il sole e la gente è tranquilla. Mi portano il caffè, a volte anche le paste». La Tunisia però gli manca. «I miei genitori sono morti, non ho moglie né figli, in compenso ho due fratelli e una sorella anche se non li vedo mai». Condivide il giaciglio con Kamel, 59 anni, suo connazionale, che in patria ha lasciato quattro figli. Due materassi smollati stesi a terra, vecchie coperte, tantissimo cartone e, un po’ a sorpresa, anche una scopa con paletta. «Per spazzare via polvere e cartacce».

L’ex Cariplo, otto piani per ottomila metri quadri, risale agli anni ’80. Un gigante di cemento e vetro che dopo la chiusura è stato abbandonato, trasformandosi in rifugio per senzatetto. Negli anni ci sono stati diversi sgomberi, l’ultimo nel 2017. Ma dopo un po’ gli invisibili ritornano.

