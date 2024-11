La piccola chiesa del cimitero comunale riaperta ai fedeli 

Con i lavori di messa in sicurezza e restauro è stata resa nuovamente agibile la piccola chiesa all’interno del cimitero di Fluminimaggiore. «I lavori, eseguiti a seguito del rilascio delle autorizzazioni da parte della Soprintendenza -spiega Marco Cau, vicesindaco e assessore comunale ai Lavori pubblici - sono stati portati a termine in breve tempo, perché volevamo che il 2 novembre si potesse tenere all’ingresso della piccola chiesa la cerimonia e la messa di benedizioni dei lavori. Una cerimonia che si è svolta nei giorni scorsi e alla quale hanno partecipato numerosi fedeli». I lavori sono stati resi possibili grazie a un finanziamento di 60 mila euro, stanziati dal Comune attraverso i fondi del proprio bilancio e che hanno riguardato in un unico lotto anche i lavori di realizzazione dei bagni e il rifacimento della copertura in plexiglass del viale d'ingresso. «Sempre nel cimitero comunale - conclude Marco Cau - sono partiti nei giorni scorsi i lavori riguardanti il secondo lotto del progetto, ovvero, l'edificazione di nuovi loculi e la realizzazione di nuovi parcheggi nella parte restrostante l'ingresso. Lavori che, come quelli riguardanti il primo lotto del progetto esecutivo generale, cercheremo di portare a termine nel più breve tempo possibile».

