La piccola azienda vinicola batte la Casa Bianca 

New York. C’è anche una piccola azienda vinicola di New York dietro alla decisione dei giudici americani di bloccare i dazi di Donald Trump. La Vos Selections ha fatto causa con altre quattro pmi e a 12 Stati Usa, denunciando la «minaccia esistenziale», quasi una «condanna a morte», rappresentata dalle tariffe per le piccole e medie imprese a stelle e strisce. Un’azione legale che Victor Schwartz, il fondatore di Vos Selections, non avrebbe mai immaginato di presentare nei suoi 40 anni di attività, e che ha vinto.

«Ero incredulo» ha detto alla Cnn dopo la vittoria in tribunale. Schwartz stava preparando un piatto di pasta quando il suo legale lo ha chiamato. «Diciamo che quando ho fondato Vos 40 anni fa non avevo idea che mi sarei trovato coinvolto in un’azione contro il potere esecutivo degli Stati Uniti», ha aggiunto soddisfatto. Per Schwartz i dazi di Trump non sono una novità. Già durante il primo mandato, la sua Vos era stata colpita dalle scelte del presidente. E così quando Trump ha annunciato la nuova stretta il 2 aprile, il «giorno della liberazione», Schwartz ha deciso di reagire perché le nuove tariffe avrebbero colpito indiscriminatamente le sue cantine fatte di vini e sake importati da produttori in Francia, Libano e Giappone. «Non siamo una grande azienda, non possiamo navigare in questa tempesta», ha spiegato.

