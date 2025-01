La piccola Aryna è rimasta sola 

L’hanno salvata mentre insieme ai suoi fratellini vagava per le campagne: ora Aryna (foto in alto a sinistra) sta bene, ha circa tre mesi, ma – a differenza del resto della cucciolata – non è stata scelta da nessuno. Si trova a Cagliari e per avere informazioni c’è il numero 3385487889. Nella foto in basso a sinistra c’è Lerry, un randagino costretto per molto tempo a vivere al buio e al freddo. Per fortuna la sua vita è cambiata, lui sta molto meglio ed è pronto per l’adozione. Contatti al 3486995817.

Dolce, invece, è la meticcia in alto a destra: è di taglia media (pesa circa 12 kg) e ha sei anni, quasi tutti passati in canile. Per conoscerla contattare il 3386841357. Infine, c’è Imma (in basso a destra): è una cagnolina di taglia piccola, dal carattere molto buono che aspetta da troppo tempo una famiglia. Si trova a Capoterra e per avere tutte le informazioni si può scrivere o telefonare al numero 3478121550.

Canili e rifugi

Anche i duecento ospiti del rifugio di Gonnosfanadiga aspettano di trovare una famiglia vera. Proprio come le decine di gattini accuditi ogni giorno dall'associazione “Micilandia&co” (3403638674) e da “Angeli senza voce” (3288612996).

Info

Per inserire annunci nella nostra rubrica è possibile inviare una mail all’indirizzo amicianimali@unionesarda.it. È gradita una foto.

RIPRODUZIONE RISERVATA