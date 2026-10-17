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Quartucciu
18 ottobre 2026 alle 00:10

La piazzola  è di nuovo una discarica 

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Bustoni grandi pieni di qualsiasi cosa, in barba alla raccolta differenziata e, ancor di più, alle regole del vivere civile. Si presenta così la piazzola di via Sant’Isidoro. Gli abitanti della zona del borgo in territorio quartuccese avevano tirato un sospiro di sollievo quando avevano visto l’area ripulita. Gli incivili, poi, non si erano più presentati, scoraggiati dalla presenza di una fototrappola. Il sollievo, però, non è durato a lungo e la spazzatura è ricomparsa. Si sta creando nuovamente una discarica a cielo aperto. «Ora non c’è più la fototrappola e questo ha fatto sì che gli incivili tornassero a gettare i loro rifiuti in questa piazzola deturpando l’ambiente», dichiarano alcuni abitanti del luogo, i quali chiedono al Comune di fare accertamenti su chi evade la Tari nella zona, multando, se necessario, per poi investire gli introiti delle sanzioni nella bonifica delle aree colpite dalle discariche e mettere in sicurezza questa zona con le telecamere.

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