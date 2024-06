La piazzetta dimenticata dall’appalto ripulita dai volontari 

Accanto a via Verdi, a Guspini, sorge una piccola piazzetta che, per troppo tempo, è stata abbandonata a se stessa e non inclusa nell’appalto comunale di pulizia. Domenica, armati di zappa, rastrelli, seghetti e grandi buste, il gruppo del Coro parrocchiale Santa Maria Assunta e le ex Allieve hanno trasformato la piazzetta trascurata in un esempio di collaborazione civica, pulendola dalla tanta immondizia lasciata incivilmente.

«È una questione di coperta corta», dice Filippo Usai, consigliere comunale e residente nella zona: «Si taglia dove possibile, e purtroppo le zone periferiche ne risentono». In queste condizioni, sottolinea Usai, si rivela tutta l’importanza del contributo cittadino nella pulizia.

Fernanda Pinna è una delle autrici dell’iniziativa: «È vero che è tutto sporco perche la coperta è corta e tutte le piazze non rientrano nell’appalto dei rifiuti – spiega – ma è anche vero che non c’è tanto senso civico. Noi abbiamo dato così il nostro contributo alla comunità e lo facciamo spesso».

L’azione è risultata indispensabile perché ieri mattina era previsto in quello spazio il “Cortile salesiano”, organizzato dalle ex Allieve: un’attività estiva per un gruppo di adolescenti del paese basata sulla percezione dei cinque sensi attraverso vari componenti della natura.

Per la cronaca, sono stati raccolti sei bustoni di spazzatura: «Li differenzieremo a casa», conclude Pinna.

RIPRODUZIONE RISERVATA